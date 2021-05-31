Заболеваемость коронавирусом выросла на 11% за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге на 11% выросло количество зараженных коронавирусом за минувшую неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге за неделю увеличилось на 11,35%. С 24 по 30 мая в городе выявили 8 367 больных инфекцией. Рост числа госпитализаций небольшой, но все же есть – в стационары отправили на 2,1% больше людей. Свободных коек около 20% от общего количества мест в больницах.

Полный цикл вакцинации прошли 573 720 человек. В среднем каждую неделю прививается более 30 тысяч жителей Северной столицы, но этого мало по сравнению с февралем, когда фиксировали активность в 50 тысяч горожан.

- На данный момент первую фазу вакцинации препаратом «КовиВак» прошли 2 059 петербуржцев. Вакциной «ЭпиВакКорона» первично привиты 19 188 человек, закончили цикл вакцинации этим препаратом 10 765 человек. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты 666 831 человек. Из них закончили цикл вакцинации 562 955 человек, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном.