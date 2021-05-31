Огромную очередь заметили у миграционного центра в Санкт-Петербурге

В Петербурге заметили огромную очередь у Единого миграционного центра. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на улице Красного Текстильщика заметили огромную очередь из сотен иностранных граждан, выстроившись у входа в Единый миграционный центр. Жители Северной столицы вопрошали в соцсетях, в чем причина такого столпотворения. Сами иностранцы говорят, что подобную картину у ЕМЦ можно наблюдать в конце каждого месяца – все массово хотят получить разрешение на работу.

- На вопрос о том, почему бы не ввести электронную регистрацию, ожидающие резонно отметили, что необходима процедура сдачи отпечатков пальцев. Поэтому дистанционно подать заявление на разрешение на работу пока невозможно, - пишут «Невские новости» с места события.

В комитете по внешним связям Санкт-Петербурга пояснили, что очереди образуются в связи с окончанием действия моратория, введенного для жителей СНГ из-за пандемии коронавируса.