Пробка из трамваев собралась у станции метро «Площадь Александра Невского»

В Петербурге встали трамваи из-за ухудшения здоровья одного из водителей. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 31 мая в Санкт-Петербурге собралась пробка из трамваев у станции метро «Площадь Александра Невского». Фотографии с места публиковали недовольные пассажиры в соцсетях. Очевидцы с места событий рассказали, что у водителя одного из трамваев что-то случилось со здоровьем, и он не смог продолжить движение.

- Водителю трамвая стало плохо. «Скорая» встала на путях, было затруднено трамвайное движение, - рассказал свидетель происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» по «Вконтакте».

Позже «Организатор перевозок» подтвердил наличие проблемы. На время остановилось движение трамваев с номерами 8, 59, 63, 64 от станции метро «Ладожская». В обратном направлении транспорт двигался в нормальном режиме. Затор устранили в течение часа, но о здоровье водителя не сообщается.