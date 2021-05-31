Водитель Daewoo влетел в забор, пытаясь скрыться от ДПС в центре Петербурга

В Петербурге водитель иномарки гонялся от инспекторов ДПС и влетел в забор. Фото: vk.com/dorinspb

В центре Санкт-Петербурга водитель Daewoo угодил в жесткое ДТП, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС. Сотрудники ГИБДД хотели остановить иномарку для проверки документов, но она элегантно объехала полицейских и умчалась вдаль. Долгой погони не получилось – на проспекте Обуховской обороны мужчина влетел в забор. Судя по фотографиям с места событий, горе-водитель разбил лицо и чуть не погиб.

Горе-водитель чудом остался жив. Фото: vk.com/dorinspb

- Вот такой «крендель» вчера решил не останавливаться по требованию инспекторов ДПС ОГИБДД по Центральному району. В итоге он разбил свой автомобиль Daewoo и получил административные материалы. Очень повезло, что забор прошел в сантиметрах от головы, иначе бы прошило насквозь, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Пока что остается загадкой, почему водитель пытался скрыться от полиции.