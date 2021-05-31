«Порше» за 10 млн рублей столкнулся с «БМВ» на Петроградке

"БМВ" и "Порше" столкнулись на Ждановской улице в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на Ждановской улице дорогущий «Порше» влетел в «БМВ». Обстоятельства ДТП очевидцы не знают, но подсчитывают убытки владельцев. Судя по снимкам, в «Порше Панамера», средняя стоимость которого составляет 10 млн рублей, сработали подушки безопасности. Как считают пользователи соцсетей, восстановление иномарки выльетеся в пару миллионов.

Что называется, оцените стоимость восстановления "Порше" по фотографии. Фото: vk.com/spb_today

По предварительной информации, водители иномарок серьезных травм не получили. Во всех нюансах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

"БМВ" пришлось не так плохо, как "Порше". Фото: vk.com/spb_today

- В итоге виноват экипаж ДПС, - шутит один из комментаторов новости в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».