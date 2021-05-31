Рабочий чудом выжил, упав с 12 этажа на стройплощадке в Петербурге

В Петербурге рабочий чудом выжил, упав с 12 этажа строящегося дома. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге рабочий чудом выжил, свалившись со строящегося дома на Московском проспекте. 26-летнего мужчину срочно госпитализировали в реанимации Мариинской больницы. Сейчас за его жизнь борются медики. Обстоятельства падения, произошедшего на стройплощадке ЖК «Променад» выясняют полицейские.

- Диагноз страшный и огромный. У пострадавшего тяжелая сочетанная травма груди, живота, конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рваная рана верхней губы, закрытый перелом нижней челюсти и правой орбиты, закрытый перелом бедренной кости справа, обеих лучевых костей, а также шок 3-й степени, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

При этом состояние рабочего оценивают как тяжелое, но не критическое. Прогнозы никто не рискует делать.