Петербуржец взял на передержку 30 кошек, но его «кинули» прежние хозяева

В Петербурге парень на время приютил 30 кошек и теперь не знает, что с ними делать. Фото: Павел Пингарев / "Петроградская диаспора" в Facebook

Житель Санкт-Петербурга приютил у себя 30 кошек на две недели, но прежние хозяева отключили телефон и больше с ним не связываются. Молодой человек подозревает, что его просто-напросто «кинули», и просит помощи через друзей в соцсетях.

Горожане советуют раздать котов после огласки в СМИ и соцсетях. Фото: Павел Пингарев / "Петроградская диаспора" в Facebook

- Прекрасный Саша, владелец этого неожиданного добра, сидит дома, кормит все это, и с ужасом ждет возвращения родителей в среду... Я не знаю, что делать, честно. Может быть, в результате обсуждения, мы с вами что-нибудь придумаем? – спрашивает знакомый Александра в сообществе «Петроградская диаспора» в Facebook.

Комментаторы начали привлекать внимание СМИ к истории, чтобы как можно больше горожан узнало о «кошачьем доме» и захотели приютить того или иного мурлыку. Кто-то предложил распределить котиков по приютам. Кроме этого люди хотят скинуться парню на корм и помочь привить все усатых-полосатых.