Пожар произошел в отделе полиции на Малой Балканской улице в Петербурге

В Петербурге загорелся автомобиль в здании отдела полиции в Купчино. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в доме №48 на Малой Балканской улице, где находится 7-й отдел полиции. Фотографии происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На место оперативно вызвали спасателей МЧС. Очевидцы заявляют, что огонь охватил спецтранспорт МВД.

- Загорелась служебная машина в ремонтном боксе, - сообщил свидетель пожара в соцсети.

На место прибыли три машины спасателей МЧС. Фото: vk.com/spb_today

По информации от МЧС, огонь вспыхнул в 21:56. Огонь в итоге уничтожил весь автомобиль.

- Пожар ликвидировали в 22:24. Сведения о пострадавших не поступали. К тушению огня привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.