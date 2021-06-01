До +19 градусов будет в Петербурге в первый день лета

1 июня в Петербурге будет тепло и солнечно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Календарное лето наконец-то пришло в Петербург. А вместе с ним и погода стала меняться на более подобающую июню. Уже сегодня воздух прогреется до +19 градусов, на небе будет ясно, а неприятностей в виде дождей синоптики не ожидают.

- 1 июня в Петербурге будет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура в течение дня составит +17...+19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге ясно и безветренно. Контрольные термометры показывают +9,8 градуса. Давление составляет 766,4 мм ртутного столба, а влажность достигает 82%.

В ближайшие два дня будет постоянно теплеть и уже в четверг температура поднимется до +23 градусов.