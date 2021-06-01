Расклейщик интимных объявлений выстрели в петербуржца, сделавшего ему замечание

Расклейщика интим-объявлений задержали за стрельбу в человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские полицейские задержали расклейщика объявлений, который стрелял из пистолета в сделавшего замечание мужчину. Инцидент произошел днем 31 мая на Железнодорожном проспекте. А поводом для конфликта стала «профессиональная» деятельность расклейщика.

- В полицию поступило сообщение от 36-летнего петербуржца, который пояснил, что у дома 20 по Железнодорожному проспекту сделал замечание неизвестному, который расклеивал листовки с рекламой услуг интимного характера, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Слово за слово и возник конфликт, в ходе которого расклейщик стал угрожать пистолетом, после чего выстрелил в мужчину, сел в подъехавший автобус и скрылся.

Но в тот же день расклейщика задержали. Стрелком оказался 28-летний житель Купчино, у него изъят газовый пистолет. В отношении хулигана составлен протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.