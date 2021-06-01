Домушников-«альпинистов» поймали в Петербурге

"Альпинистов" задержали за квартирные кражи в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали троих мужчин 34,38 и 44 лет, которых подозревают в серии квартирных краж. По версии правоохранительных органов, в дома горожан злоумышленники проникали при помощи альпинистского снаряжения.

- Сначала злоумышленники какое-то время «вели» выбранный объект, определяя время отсутствия хозяев. Убедившись, что владельцев нет дома, злоумышленники подключали свои альпинистские навыки и залезали в квартиру через окно, - сообщает пресс-служба Главка.

Но одна из вылазок, на улице Ленсовета, оказалась роковой и верхолазов задержали полицейские при поддержке Росгвардии. Кроме украденного из квартиры, у «альпинистов» изъяли снаряжение и рации.

Известно, что все трое ранее судимы, в том числе за убийство и сексуальное насилие. Двое - петербуржцы, а один - приезжий из Ингушетии. По статье «Кража» подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.