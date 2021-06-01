Четыре человека пострадали в ДТП со школьным автобусом и такси в Ленобласти

Школьники пострадали в ДТП во Всеволожске. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Четыре человека, в том числе трое подростков пострадали в ДТП с участием школьного автобуса ми машины такси. Авария произошла утром 1 июня, в День защиты детей, во Всеволожском районе Ленобласти.

- Около восьми часов утра у дома 53 по проспекту Грибоедова во Всеволожске автомобиль такси не уступил дорогу школьному микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение. В результате дорожной аварии трое детей, в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение для осмотра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На месте ДТП уже побывали сотрудники Госавтоинспекции, по факту произошедшего начата проверка, которая установит степень вины каждого из водителей.