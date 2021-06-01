1 июня вход в Ленинградский зоопарк для детей - бесплатный

1 июня детей в зоопарк пустят бесплатно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Юные петербуржцы могут сегодня посетить Ленинградский зоопарк совершенно бесплатно. Традиционная акция проходит каждый год 1 июня, в Международный день защиты детей. Кроме того, для ребят подготовлена и развлекательная программа.

- Специалисты Ленинградского зоопарка подготовили специальную программу для наших маленьких посетителей. Вы узнаете, кто из кошек не умеет мурчать, как говорят рыбы и какие звуки может издавать саранча! - сообщает пресс-служба зоопарка.

В планах также значатся: Интерактивная программа «Звуки природы», аудио-экскурсия по территории зоопарка (для нее надо скачать приложение на телефон) и Маршрутные игры-квесты.

Чтобы попасть в зоопарк бесплатно, детям до 14 лет надо иметь при себе свидетельство о рождении, а подросткам от 14 до 18 - паспорт, ученический билет или справку из школы.