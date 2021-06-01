Житель Ленобласти затащил в квартиру 10-летнего мальчика и бил час, пока ребенка не спас отец

В Ленобласти задержали мужчину, похитившего ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, который в минувшие выходные затащил в свою квартиру 10-летнего ребенка и не отпускал, пока мальчика не освободил отец.

- По данным следствия, 30 мая 2021 года подозреваемый, с целью лишения свободы несовершеннолетнего, привел в свою квартиру, расположенную в поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области, 10-летнего мальчика. Мужчина удерживал ребенка в квартире более часа, а также нанес ему несколько ударов руками по голове, - сообщает пресс-служба Следкома.

По счастью, большего вреда ребенку он не нанес, а когда сына нашел отец - отпустил мальчика. Вскоре злоумышленника задержали. Оказалось, что он ранее судим и содержался в психдиспансере.

По статье «незаконное лишение свободы несовершеннолетнего» ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.