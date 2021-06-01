Развязку ЗСД со Шкиперским протоком построят до конца 2022 года

Развязку ЗСД со Шкиперским протоком оценили в 2,35 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая развязка появится у Западного скоростного диаметра в Василеостровском районе Петербурга. Съезд с трассы и заезд на нее сделают у Шкиперского протока. Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок.

- Строительство транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в районе Шкиперского протока. Участок 2. Строительство съездов транспортной развязки с сетями инженерно-технического обеспечения, - говорится в тексте заявки.

Заказчиком работ выступает АО «Западный скоростной диаметр». Согласно размещенным документам, победитель аукциона должен будет провести снос мешающих стройке объектов и создать развязку с ЗСД с нуля.

Начальная стоимость работ, которая может снизиться в ходе торгов, заявлена в 2 миллиарда 355 миллионов рублей. Начало строительства - после подписания договора, срок сдачи объекта - 31 декабря 2022 года.