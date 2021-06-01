Двое детей пострадали при пожаре в Ленобласти

Причины пожара в Лесколово устанавливают дознаватели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Две девочки 3 и 12 лет пострадали при пожаре во Всеволожском районе Ленобласти. Утром 1 июня, в День защиты детей, в деревне Лесколово вспыхнул частный дом. В здании выгорела мансарда, а ожоги получили двое детей и взрослый мужчина.

- В результате пожара мужчина и двое девочек, 3-х и 12 лет получили ожоги. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается медицинская помощь, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ленобласти.

На месте пожара уже побывали дознаватели МЧС с сотрудники Следкома. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка, процессуальное решение примут по ее результатам.