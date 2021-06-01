В Смольном наградили многодетных родителей

Многодетные семьи наградили в День защиты детей. Фото: gov.spb.ru

Еще 13 петербургских многодетных детей получили награды. На торжественной церемонии, прошедшей в Смольном в День защиты детей, их поздравлял губернатор города Александр Беглов. Родителям, вырастивших достойное новое поколение горожан, присвоили почетное звание «За заслуги в воспитании детей».

- Эти награды получают семьи, которые выбрали для себя благородную миссию многодетного родительства. Самое главное в жизни – это счастливая семья, а многодетная семья – всегда счастливая. Я сам из многодетной семьи – восьмой ребенок, самый младший, - приводит слова губернатора пресс-служба администрации Петербурга.

Глава города отметил, что за прошлый год количество многодетных семей в Северной столице стало на две тысячи больше. А всего в Петербурге их 48 137. В них воспитываются 155 032 детей.

Отметим, что среди награжденных была и семья сотрудника петербургской «Комсомолки». Мама - Наталья Георгиевна Кибер, воспитала и вырастила семерых детей. К сожалению, награду она получала одна - ее супруг, Валерий Николаевич, умер несколько лет назад.