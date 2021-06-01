В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за «Алых парусов»

В Петербурге перекроют движение транспорта во время проведения "Алых парусов". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга ограничат движение любого транспорта из-за очного проведения праздника выпускников школ «Алые паруса». Об этом сообщается в проекте постановления Смольного, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы.

Итак, с 4 по 28 июля в городе запретят парковаться на Ремесленной улице от Петровского проспекта до дома №17, а также на Биржевой площади. На Дворцовом мосту сузят проезжую часть в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади и в направлении от Эрмитажного моста к дому №38. Кроме этого авто нельзя будет остановить с 13 по 28 июля на Биржевом проезде вдоль дома №2 по набережной Макарова.

- Временно прекратится движение транспортных средств на Дворцовом мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади в период с 23:20 7 июля до 01:10 8 июля, с 23:20 8 июля до 01:10 9 июля, с 23:20 12 июля до 02:30 13 июля, с 23:20 24 июля до 01:10 25 июля, с 16:00 25 июля до 06:00 26 июля, также сообщается в проекте постановления.

Вдобавок с полуночи 4 июля до 23:00 28 июля машин не допустят на парковку на Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.