В Петербурге выплатили более 3,1 млрд рублей медикам, пострадавшим от коронавируса

Власти Петербурга отчитались по "коронавирусным" выплатам медикам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге выплатили уже более 3,1 млрд рублей медикам, которые пострадали от коронавируса при оказании помощи заболевшим горожанам. Среди них есть семьи 20 медработников, скончавшихся от инфекции, они получили по 1 млн рублей. Выплаты по 300 тысяч рублей достались 10 412 медикам, заболевшим на работе.

- Возобновленные с начала марта 2021 года единовременные выплаты получают медики, заболевшие COVID-19 в декабре прошлого и в текущем году. В 2020-м поддержку от города получили 11 178 медработников и члены семей 37 умерших медиков. Общая сумма таких выплат превысила 3,7 млрд рублей, - передает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Вдобавок с мая 2020 года 20 459 медработникам из Северной столицы начислили единовременные страховые выплаты.