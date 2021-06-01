Для работы на ПМЭФ ищут девушек с необычной внешностью

Курносых и ушастых девушек ищут «для работы на ПМЭФ» Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересное объявление о подборе моделей для работы на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2021. В нем авторы указывают параметры девушек, которые им необходимы. Среди требований курносый нос с детским личиком - бэби-фейс и...большие уши.

- Для работы на Петербургском международном экономическом форуме ищут молодых девушек с необычной внешностью. У соискательниц должны быть короткие стрижки и миловидные лица, типаж — беби-фейс. Еще одно требование — большие уши, глаза или нос, а также выраженная худоба, - пишет «Мойка 78».

Подходящим кандидаткам обещают от 5 до 7 тысяч рублей в день. Работа рассчитана на период со 2 по 5 июня.

Впрочем, уверенности, что моделей подбирают именно для ПМЭФ, никаких нет, ведь кроме данных, фото и ссылок на профили в соцсетях, от девушек просят и видео с дефиле в бикини.