Суд отсрочил наказание отцу-одиночке из Петербурга, пойманному на сбыте наркотиков

В Петербурге вынесли редкий приговор отцу-одиночке, который попался на закладках. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд Кировского района принял редкое решение отсрочить исполнение наказание отцу-одиночке, пойманному на сбыте наркотиков. Обычно такое исключение делают для матерей, но у горожанина Андрея Д., воспитывающего 4-летнего ребенка, нет жены.

Полицейские задержали мужчину 10 декабря 2020 года на проспекте Стачек. Следствие установило, что он получил 14 пакетиков метадона и прятал закладки в укромных местах у парадных, после чего фотографировал свою работу и отправлял снимки неустановленному «боссу».

- Обвиняемый вину признал, и показал, что в связи с пандемией он остался без работы и средств к существованию, а у него на иждивении находится малолетний ребенок. Мужчина сообщил, что предложили 200 рублей за каждую закладку. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но отпустили к сыну до того, как он достигнет 14 лет, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.