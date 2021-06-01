Большегрузам все-таки разрешили двигаться по КАД во время ПМЭФ-21

В Петербурге все-таки разрешат движение большегрузов на юге КАД во время ПМЭФ-21. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге все-таки разрешили большегрузным автомобилям передвигаться по КАД во время проведения ПМЭФ-21. Напомним, международный экономический форум, обещающий быть ключевым событием лета, пройдет в Северной столице со 2 по 5 июня. Большегрузов с массой более 3,5 тонны хотели на время потеснить с Кольцевой автодороги, но по неизвестной причине прежнее решение отменили.

- Планируемое на время ПМЭФ-2021 временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 т на южном участке КАД, с 60 километра по 94-й, отменяется. Движение всех транспортных средств по дороге будет организовано в штатном режиме, - поспешили сообщить в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что на ПМЭФ-21 власти Петербурга планируют подписать ряд важнейших контрактов.