На синей ветке метро Петербурга есть задержки в движении поездов

На синей ветке метро Петербурга произошел сбой в движении поездов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В метрополитене Санкт-Петербурга поспешили сообщить о задержках в движении поездов на синей линии. Все произошло, мягко говоря, невовремя – сейчас вечерний час пик. Благо задержки фиксируют под землей только на самом севере города.

- Увеличен интервал в движении поездов на Линии №2 от станции «Парнас» до станции «Удельная», - сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

В подземке сообщили «КП-Петербург», что проблема в неисправном светофоре. Сбой сейчас вовсю устраняют.