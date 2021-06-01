Суд отпустил на свободу петербуржца, расстрелявшего машину вневедомственной охраны

В Петербурге отпустили на свободу мужчину, который пострелял по машине вневедомственной охраны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд ограничился условным лишением свободы, решая судьбу мужчины, который дважды выстрелил по машине вневедомственной охраны на улице Ломоносова. Все произошло поздней ночью 22 декабря 2020 года. Обладатель газобаллонного пневматического пистолета захотел похулиганить и почти тут же получил «подарки» в виде задержания и уголовного дела.

- Суд установил, что мужчина ранее судим, вину признал полностью и социально адаптирован. Кроме этого он трудоустроен, воспитывает двухлетнего ребенка 2019, а также имеет гражданскую супругу, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге горе-стрелку дали 1 год и 8 месяцев условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.