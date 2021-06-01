Количество госпитализаций в Петербурге за неделю взлетело на 22%

В Петербурге выросло на 22% число госпитализаций в стационары за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге увеличилось на 21,85% суточное количество госпитализаций в стационары по сравнению с прошлым вторником. Для сравнения, по данным Смольного, 25 мая в городе госпитализировали 270 человек из-за коронавируса и пневмонии, а 1 июня – уже 329. За этот же период на 13,07% выросло число больных COVID-19. В стационарах остается свободными только 11,6% коек, это 710 мест.

В Смольном в очередной раз напоминают, что вирус не дремлет и продолжает активно циркулировать в Северной столице.

- Это диктует необходимость ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения соцдистанции в общественных местах. Для создания надежного коллективного иммунитета необходимо активное участие населения города во всеобщей вакцинации против COVID-19, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с коронавирусом.

Полный прививочный цикл в городе прошли 576 570 человек.