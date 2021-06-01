Смольный попросил петербуржцев рассказать об отношении к ЕГЭ

Власти Петербурга спрашивают горожан об отношении к ЕГЭ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина предложила на своей странице во «Вконтакте» высказаться горожанам об их отношении к ЕГЭ. Чиновница обещает озвучить результаты голосования на ПМЭФ-21, который пройдет в Северной столице со 2 по 5 июня. Власти хотят узнать, удалось ли за 20 лет существования единого госэкзамена создать эффектную и справедливую систему оценки уровня образования будущих студентов.

- Какие механизмы приема в вузы используются в других странах? Насколько конкурентоспособна российская система отбора в вузы? Об этом мы будем говорить на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума – с ведущими мировыми экспертами, пишет Потехина в соцсети.

Пока что в голосовании о том, что именно обеспечивает справедливое поступление в университет, с огромным преимуществом побеждает не ЕГЭ, а советская система экзаменов.