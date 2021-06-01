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Общество1 июня 2021 20:10

В Никольских рядах сделают фан-зону на время Евро-2020

Посетителям обещают уникальную программу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге сделают четвертую фан-зону на Евро-2020 - в Никольских рядах.

В Петербурге сделают четвертую фан-зону на Евро-2020 - в Никольских рядах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Никольских рядах в Петербурге решили сделать собственную фан-зону на время проведения Евро-2020. Особенности площадки пока не раскрываются.

- Сейчас мы ведем подготовительные работы, на следующей неделе выйдем с анонсом и программой мероприятий, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Никольских рядов.

Это будет уже четвертая площадка для футбольных болельщиков в Северной столице. Напомним, остальные разместятся у дворца спорта «Юбилейный», на Конюшенной площади и на Дворцовой. Последняя площадка будет работать лишь с четвертьфинала чемпионата Европы.