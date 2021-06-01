Петербург начал готовиться к 25-му Мировому энергетическому конгрессу

В Петербурге начали активно готовиться к МЭК-22. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге уже начали подготовку к 25-му Мировому энергетическому конгрессу, который пройдет с 24 по 27 октября в 2022 году в Северной столице. Губернатор Александр Беглов обсудил будущую работу с директором МИРЭС Анжелой Уилкинсон. Деловая программа мероприятия как раз формируется.

- Мы получили предложения по участию от крупнейших компаний города, а также от ведущих университетов. Сформирован перечень выездных мероприятий на производственные площадки и объекты инженерно-энергетического комплекса. Предложения от организаций продолжают поступать, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Кроме этого Беглов подчеркнул, что в городе с 2019 года собирают вместе инженеров и ученых из подразделений крупных промышленных и энергетических корпораций в рамках проекта «Энерготехнохаб».