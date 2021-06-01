В Ленобласти педофил заманил в квартиру брата с сестрой и надругался над девочкой

В Волхове задержали педофила, заманившего к себе двух маленьких детей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Волхов, что находится в Ленобласти, задержали 54-летнего педофила, который заманил к себе домой 10-летнюю девочку и ее 7-летнего брата. Причем, мужчина сам сообщил в полицию, потому что испугался за свою жизнь – в его квартиру ломились неизвестные лица. Позже выяснилось, что это были родственники детей, которые пытались их спасти. Наедине с извращенцем они провели чуть больше четырех часов. За это время он успел надругаться над девочкой на глазах у маленького брата.

- На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Установлено, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Возбуждено уголовное дело. Хозяин квартиры задержан, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что педофилу грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.