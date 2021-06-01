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Происшествия1 июня 2021 21:25

Посетительница главной барной улицы Петербурга пожаловалась в полицию на похищение, изнасилование и грабеж

Студентка заявила, что ее силой посадили в автомобиль и отвезли на квартиру на улице Седова
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге посетительница главной барной улицы пожаловалась на изнасилование.

В Петербурге посетительница главной барной улицы пожаловалась на изнасилование.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

20-летняя студентка пожаловалась в петербургскую полицию на похищение и изнасилование после посещения главной барной улицы города – Думской. По словам девушки, все произошло в три часа ночи в последний день весны. У одного из заведений ее кто-то силой усадил в неизвестный автомобиль и отвез в квартиру на улице Седова. Там ее изнасиловали, а также ограбили.

- Девушку отпустили, после чего она обнаружила отсутствие 5 тысяч рублей, банковской карты и «Айфона», стоимостью около 30 тысяч рублей. Она самостоятельно обратилась в НИИ скорой помощи, где у нее диагностировали изнасилование, состояние удовлетворительное, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Видеонаблюдение на Думской присутствует, злоумышленника ищут.