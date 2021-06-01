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Экономика1 июня 2021 21:36

Что дадут Петербургу подписанные на ПМЭФ-2021 соглашения

ПМЭФ-2021 стартует уже завтра. На форуме обсудят концепции развития основных сфер деятельности Петербурга
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ПМЭФ-2021 начнет свою работу 2 июня.

ПМЭФ-2021 начнет свою работу 2 июня.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сразу несколько проектов предложила компания «Мегалайн». Первый посвящен созданию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Такие объекты снизят транспортную нагрузку и позволят пассажирам пересаживаться, не выходя на улицу.

Они объединят станции метро, трамвайные и автобусные остановки, железнодорожные станции. Также там появятся гостиницы, помещения для среднего и малого бизнеса, магазины, рестораны.

Другой проект коснется реконструкции промзоны «Горская». Ранее там располагалась строительная площадка комплекса защитных сооружений, но девелопер увидел в этой территории перспективу для развития бизнеса и туризма.

В «Горской» могут появиться сразу несколько объектов – набережная, экологические пешеходные и велосипедные тропы, парк ннноваций, Музей дамбы и смотровая площадка, Морской кластер. Также на территории построят здания для офисов и места для досуга.

По данным авторов ТГ-канала «Индекс перемен», эта сделка состоится в ближайшее время. Ее стоимость составит 236 млрд рублей. Глава компании Геннадий Корупятник курирует проекты лично. Ранее компания уже реализовывала крупные строительные концепции.

Также на ПМЭФ представят экологический концепт «Залив островов» от «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент». Это намывные острова, где могут расположиться жилые дома, коммерческая недвижимость, соцобъекты, парки и общественные пространства. Пока концепция только обсуждается.

Все вышеперечисленные проекты положительно скажутся на развитии туризма, бизнеса, транспортной сферы Северной столицы. Правда, бывали случаи, когда серьезные инициативы так и не были реализованы. Например, так и не запущен легкорельсовый трамвай в Сертолово. Не создана и трамвайная линия от станции метро «Дыбенко» до Кудрово.