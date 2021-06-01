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Общество1 июня 2021 21:44

В Петербурге открыли новый водный маршрут до Кронштадта

Метеор стартует от Сенатской пристани до «Острова фортов»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге запустили метеоры до "Острова фортов" в Кронштадте. Фото: кронштадт.рф

В Петербурге запустили метеоры до "Острова фортов" в Кронштадте. Фото: кронштадт.рф

В Санкт-Петербурге в первый день лета запустили новый водный маршрут до Кронштадта. Поездка будет быстрой – на модернизированных скоростных метеорах. Суда стартуют от причала «Сенатская пристань», расположенного у Медного всадника, и следуют до туристического кластера и парка «Остров фортов».

- С началом летнего сезона метеоры будут выполнять по 4 рейса ежедневно в обе стороны. Также будет организован экскурсионно-прогулочный маршрут «Форты Кронштадта», который будет отправляться до 7 раз в день от причала парка «Остров фортов», - сообщается на сайте «Острова фортов».

Напомним, «Комсомолка» побывала на открытии музейно-исторического парка в Кронштадте и сделала подробный фоторепортаж.