В день защиты детей на юге Петербурга открыли Малую Октябрьскую железную дорогу

МОЖД открыли на юге Петербурга. Фото: пресс-служба УТМВД России по СЗФО

На юге Петербурга в День защиты детей возобновила работу Малая Октябрьская железная дорога. В течение каждого дня юные машинисты будут осваивать управление восьми поездов. У ребят начинается полноценная практика, но пока что пассажиров им перевозить нельзя. В путь отправятся поезда «Сказка» и «Колибри».

- Из ремонта вернулся поезд ТУ-2 1957 года выпуска. На железной дороге его не было около трех лет, на рельсы он встал в обновленном формате. МОЖД функционирует только летом. В остальное время недействующие рельсы и некоторые постройки притягивают маргиналов, алкоголиков и наркоманов, - пишут «Невские новости».

Добавим, что в 2021 году Малая Октябрьская железная дорога проработает до 28 августа.