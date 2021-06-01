21-летний петербуржец потерял часы «Ролекс» за 720 тысяч рублей во время ночной прогулки по центру

21-летнего петербуржца кто-то оставил без "Ролекса" и "Айфона" во время ночной прогулки по городу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

21-летний петербуржец обратился в полицию, обнаружив пропажу «Айфона» и часов «Ролекс» после ночной прогулки по центру города. Парень рассказывает, что не досчитался дорогостоящих вещей на набережной канала Грибоедова, у дома №62. Обстоятельства пропажи молодой человек не помнит и надеется на помощь правоохранительных органов. Сумму ущерба он оценил, на минуточку, в 810 тысяч рублей.

- «Айфон» заявитель оценил в 90 тысяч рублей, а элитные часы в 720 тысяч. Парень коренной петербуржец, сейчас нигде не работает. Проводится проверка в отделе полиции Адмиралтейского района, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Откуда у пострадавшего парня такие деньги – история умалчивает. По данным «Комсомолки», у молодого человека еще есть «Лексус».