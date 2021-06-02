До +22 градусов и без дождей будет в Петербурге 2 июня

В Петербурге стоит теплая и солнечная погода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тепло и солнечно будет в Петербурге в наступившую среду. Погода, словно подтверждая наступившее календарное лето, радует жителей Северной столицы. Температура в городе уже накануне поднялась выше +20 градусов, а осадков в прогнозах не предвидится.

- 2 июня в Петербурге без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный, слабый. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге безветренно и ясно, давление составляет 771,4 мм ртутного столба, что существенно выше нормы. Влажность достигает 81%. А контрольные термометры показывают температуру в +12 градусов.

А в ближайшие два дня станет еще теплее. К пятнице воздух прогреется до +26 градусов.