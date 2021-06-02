Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге перед ПМЭФ-2021

Проведение форума важно для экономики Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил ситуацию с распространением коронавируса в городе в преддверии масштабного события - Петербургского международного экономического форума. Также глава города пояснил, почему ПМЭФ все же решили повести в очном формате и что было сделано для безопасности.

- Никто в мире с начала пандемии очных мероприятий такого масштаба не проводил. Мы поставили перед собой цель – перейти к так называемой «новой нормальности». Город должен жить обычной жизнью и делать то, что привык, но с «поправкой» на эпидемию. Форум очень важен для имиджа города, для возрождения туризма и для восстановительного роста экономики, - заявил в эфире «Радио России» глава Северной столицы.

При этом, ковид еще не побежден и город разворачивает дополнительные инфекционные койки. Они в том числе нужным для участников форума. Если у кого-то найдутся признаки болезни, то человека госпитализируют немедленно - всех обещают протестировать на коронавирус и постоянно мерить температуру. А персонал ПМЭФ уже заранее вакцинировался.

Количество участников ПМЭФа не превысит пяти тысяч человек и все они будут сконцентрированы в Экспофоруме, так что петербуржцам опасаться нечего.