«Дети» устроили ДТП на севере Петербурга

Трое подростков устроили ДТП на проспекте Просвещения. фото: vk.com/spb_today

Юные «гонщики» устроили ДТП на севере Петербурга. Вечером 1 июня, в День защиты детей, синяя «Лада» влетела в ограждение на проспекте Просвещения. По словам очевидцев аварии, в машине находились несовершеннолетние парни и девушка.

- Авария на проспекте Просвещения 53 корпус 1 . Трое малолеток, два парня и девушка вылетели на обочину, снесли ограду. Машину вынесло на середину дороги. Водитель убежал. Девушка и парень нашли все что искали в машине и скрылись с места ДТП, - сообщали свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По их словам, состояние молодых людей было неадекватным, вероятно все трое находились под воздействием алкоголя или запрещенных препаратов.

Известно, что перед ударом синяя «Лада» виляла на дороге. Это хорошо заметно за записи с камер наблюдения, которую публикуют «Невские новости».

Данных о состоянии пострадавших, как и официальных сведений от ГИБДД пока не поступало.