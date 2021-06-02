Немецкого студента изнасиловали в Петербурге

Полиция поймала жителя Купчино, изнасиловавшего немецкого студента. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали жителя Купчино, которого подозревают в изнасиловании немецкого студента, находящегося в городе с коротким визитом. 1 июня тот заявил, что в его съемную квартиру вломились неизвестные и надругались над ним.

- Потерпевший пояснил, что около 01:40 двое неизвестных, позвонив в дверь, вошли в квартиру по месту его проживания, совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, совершили хищение мобильного телефона «Айфон 11» и кошелька, в котором находилось 30 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полицейские приняли заявление у 20-летнего немца, а тем же вечером, по «горячим следам» был задержан мужчина 1991 года рождения, проживающий на Будапештской улице. По факту произошедшего Следственным комитетом возбуждены дела по статьям «Грабеж» и «Сексуальные действия насильственного характера».