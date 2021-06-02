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Экономика2 июня 2021 10:11

Портрет Гагарина из роз представили на открытии ПМЭФ-2021

Экономический форум пройдет в петербургском Экспофоруме со 2 по 5 июня
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Портрет Гагарина представили на открытии экономического форума.

Портрет Гагарина представили на открытии экономического форума.

Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Потрет Юрия Гагарина, составленный из роз, представили на открытии Петербургского международного экономического форума. Инсталляцию создали на стенде одного из крупных предприятий, а приурочена она к 60-летию полета человека в космос. Напомним, что ПМЭФ-2021 открылся сегодня и продлится до 5 июня.

- В 10:00 состоялось «техническое» открытие павильона Санкт-Петербурга на форуме. Его осмотрел губернатор Александр Беглов.

Напомним, что официальное открытие форума состоится завтра, 3 июня.

Отметим, что на форуме работает и павильон холдинга «Комсомольская правда» - информационного партнера ПМЭФ-2021.