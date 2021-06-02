Немецкая Lufthansa отменила рейсы в Петербург и обратно

Рейс Франкфурт-Петербург-Франкфурт отменен. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в из Франкфурта в Петербург и обратно. Пока что речь идет лишь о полетах, запланированных на 2 июня. Причиной изменений стали трудности с получением разрешений на перелеты.

- Запланированные на 2 июня рейсы в Москву, Санкт-Петербург и обратно пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы, - пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

Какая из стран не смогла оформить разрешительные документы, перевозчик не уточняет. Lufthansa отмечает, что трудности носят временный характер и в ближайшем будущем полеты будут возобновлены.