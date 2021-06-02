Штрафы за парковку у помойки ввели в Петербурге

За перегороженный подъезд к контейнерной площадке будут нещадно штрафовать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские депутаты в третьем, окончательном чтении, приняли законопроект о запрете парковаться у мест сбора бытового мусора. Речь о контейнерных площадках во дворах домов. Теперь за оставленную у помойки машину придется заплатить приличный штраф.

- В случае нарушения правил парковки рядовым водителям будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 5 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч рублей до полумиллиона, - сообщает один из авторов закона депутат Денис Четырбок.

Ранее на перегороженные к мусорным контейнерам подъезды часто жаловались как местные жители, так и коммунальные службы. Хаотичная парковка не давала возможности спокойно работать мусоровозам.

Теперь, чтобы документ вступил в силу, его должен подписать губернатор города.