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Авто2 июня 2021 11:55

На КАД Петербурга будут дважды полностью перекрывать движение

Причиной станут дорожные работы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Движение по КАД остановят две ночи подряд.

Движение по КАД остановят две ночи подряд.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение по петербургской кольцевой автодороге Между развязками с Пискаревским и Шафировским шоссе будут полностью перекрывать дважды. Об этом сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад», в чьем ведении находится КАД.

- В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД, - уточняют в дорожном управлении.

Впрочем, длительность перекрытий будет недолгой- всего 20 минут. А останавливать машины будут в самый спокойный момент, то есть по ночам. Работы пройдут в ночь с 8 на 9 июня (внутренне кольцо) и с 9 на 10 июня (внешнее кольцо). Время перекрытия: 00:00 – 00:20.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее продумывать маршрут поездки.