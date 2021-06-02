На КАД Петербурга будут дважды полностью перекрывать движение

Движение по КАД остановят две ночи подряд. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Движение по петербургской кольцевой автодороге Между развязками с Пискаревским и Шафировским шоссе будут полностью перекрывать дважды. Об этом сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад», в чьем ведении находится КАД.

- В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД, - уточняют в дорожном управлении.

Впрочем, длительность перекрытий будет недолгой- всего 20 минут. А останавливать машины будут в самый спокойный момент, то есть по ночам. Работы пройдут в ночь с 8 на 9 июня (внутренне кольцо) и с 9 на 10 июня (внешнее кольцо). Время перекрытия: 00:00 – 00:20.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее продумывать маршрут поездки.