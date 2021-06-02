828 новых случаев коронавируса подтверждено в Петербурге

Заболеваемость в Петербурге держится на среднем уровне, как в последние 10 дней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с распространением коронавируса в России приводит федеральный оперативный штаб. В частности, приводятся и данные по Петербургу. За минувшие сутки в городе выявлены еще 828 новых случаев заболевания ковидом.

- Общее число заболевших с начала пандемии достигло в городе 441 334 человек. Из них 407 531 пациент выздоровел (+1000 за сутки), а 14 420 - скончались (+36), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В целом, заболеваемость пока остается на том же уровне, что и в последние 10 дней.

В активном состоянии болезни на 2 июня находятся 19 383 человека. Обследование на коронавирус за последние сутки прошли 21 582 петербуржца.