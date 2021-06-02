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Авто2 июня 2021 15:44

Движение по Загородному проспекту ограничат на год из-за реставрации Дома с часовней Божьей Матери Коневской

Работы начнутся с 4 июня
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Проезд по Загородному проспекту ограничат на год. Фото: Яндекс.Карты

Проезд по Загородному проспекту ограничат на год. Фото: Яндекс.Карты

Движение по одной из центральных магистралей Петербурга - Загородному проспекту - ограничат почти на год. Причиной станет реставрация объекта культурного наследия «Дом с часовней Божьей Матери Коневской» на Загородном, дом 7, литера А.

- Выдан ордер на установку комбинированных лесов, пешеходной галереи, размещение временных зданий и сооружений при производстве работ на объекте культурного наследия «Дом с часовней Божьей Матери Коневской», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Коневецкого Монастыря», - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Из-за этого проезжая часть на участке от Щербакова переулка до улицы Ломоносова будет сужена, а движение транспорта - ограничено. Ордер на проведение работ действует с 4 июня 2021 года по 15 мая 2022 года.