Движение по Загородному проспекту ограничат на год из-за реставрации Дома с часовней Божьей Матери Коневской

Проезд по Загородному проспекту ограничат на год. Фото: Яндекс.Карты

Движение по одной из центральных магистралей Петербурга - Загородному проспекту - ограничат почти на год. Причиной станет реставрация объекта культурного наследия «Дом с часовней Божьей Матери Коневской» на Загородном, дом 7, литера А.

- Выдан ордер на установку комбинированных лесов, пешеходной галереи, размещение временных зданий и сооружений при производстве работ на объекте культурного наследия «Дом с часовней Божьей Матери Коневской», входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Коневецкого Монастыря», - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Из-за этого проезжая часть на участке от Щербакова переулка до улицы Ломоносова будет сужена, а движение транспорта - ограничено. Ордер на проведение работ действует с 4 июня 2021 года по 15 мая 2022 года.