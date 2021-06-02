Возможность появления завода «Тесла» в Ленобласти прокомментировал губернатор

На ПМЭФ-2021 зашла речь о строительстве завода "Тесла" в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, какова вероятность появления в регионе производства электромобилей «Тесла». Вопрос главе Ленобласти задали на открытии Петербургского международного экономического форума.

- Есть такая поговорка: «Насильно мил не будешь», поэтому мы никого насильно никого в Ленобласть не приглашаем. И Илон Маск в праве выбрать любой регион, если он решит выпускать «Теслу» в России, мы просто знаем о своих преимуществах: уникальная логистика, наличие инженерных коммуникаций, хорошая энергетика и самое главное - квалифицированная рабочая сила, - заявил губернатор.

По его словам, если «Тесла» решит прийти в Россию, то все будет решаться в здоровой конкуренции и завод получит тот регион, который предложит лучшие условия.

Напомним, что о возможности начать производство электрокаров в России, глава «Теслы» Илон Маск заявил на форуме «Новое знание». Приглашения бизнесмену тут же поступили от пяти глав российских регионов.