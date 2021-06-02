Роспотребнадзор отменил Фестиваль цветов в Петербурге

Фестиваль цветов перенесен на неопределенный срок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фестивали цветов и духовых оркестров отменены в Петербурге по санитарным соображениям. Такое решение приняли в городском управлении Роспотребнадзора. Мероприятия могут состояться позднее, но когда именно - пока неизвестно.

- Фестиваль цветов, который должен был пройти 12 июня, перенесли на неопределенный срок. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор, - рассказали газете «Петербургский дневник» организаторы фестиваля.

Когда именно разрешат провести мероприятия, их устроители пока не знают, но предполагают, что это произойдет в августе. Одной из причин переноса могло стать сосредоточие событий в июне.

В этот месяц в Петербурге пройдут такие масштабные события, как международный экономический форум ПМЭФ-2021, а также игры футбольного чемпионата Европы.