Суд Петербурга запретил ночные прогулки миллиардеру Борису Берсону

В Петербурге избрали меру пресечения горе-владельцу Дома Черкасского. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге суд избрал запрет определенных действий миллиардеру Борису Берсону, который является владельцем заброшенного Дома Черкасского. Напомним, бизнесмен получил уголовное дело за, мягко говоря, плохое сохранение объекта культурного наследия – старый особняк то горит, то разрушается на глазах.

- Берсон ходатайство следователя не оспаривал, а вот его адвокат возражал. Обвиняемому запретили выходить за пределы жилого помещения с 23:00 по 06:00; посещать рабочее место в АО «Адамант» без разрешения следователя; общаться с лицами, проходящими по делу свидетелями, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что миллиардеру грозит до двух лет лишения свободы.