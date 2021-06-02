В Петербурге срочно высадили пассажиров из троллейбуса из-за бесхозной вещи

В Петербурге проверяют троллейбус с бесхозной вещью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге срочно остановили троллейбус №45 из-за обнаруженной бесхозной вещи. Свидетелем этого стал фотокорреспондент «Комсомолки» Юлия. Пассажиров попросили на выход, несмотря на оплаченные билеты.

К транспорту должны приехать правоохранительные органы. Уж больно подозрительно рюкзак стоит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Кто-то забыл рюкзак в троллейбусе №45. Махину остановили, сейчас пассажиров всех высадили. Будут проверять подозрительную вещь, - сообщил фотокор «КП-Петербург».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.