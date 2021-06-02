Умер актер Андрей Погребинский, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ментозавры»

В Петербурге умер актер Андрей Погребинский (на фото - сидит). Фото: скриншот сериала "Ментозавры"

В Санкт-Петербурге умер актер Андрей Погребинский, которого знают по одной из главных ролей в сериале «Ментозавры». Ему было всего лишь 45 лет. Причины смерти публично не называют.

- Информацию о смерти Андрея Погребинского подтвердила мать актера. Он был известен телезрителям по роли капитана полиции Владимира Доценко в детективе «Ментозавры», - пишут коллеги артиста из «Пятого канала» во «Вконтакте».

За время карьеры Андрей работал и с именитыми артистами. Фото: СОЦСЕТИ

Андрей Погребинский – выпускник факультета психологии СПбГУ. Кроме этого он окончил курсы актерского мастерства и является мастером спорта по баскетболу. Была в его карьере и роль в 15 сезоне «Улицах разбитых фонарей». Из-за фактурной внешности актер часто примерял образы оперативников и охранников.

«Комсомолка» выражает соболезнования коллегам, родным и друзьям Андрея Погребинского.