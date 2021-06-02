Хулиганы разгромили около десятка авто на парковке в ЖК «Шуваловский»

В Петербурге хулиганы разгромили кучу припаркованных автомобилей у одного из ЖК. Фото: vk.com/zhk_shuvalovskij

Жители ЖК «Шуваловский» на севере Санкт-Петербурга пожаловались в соцсетях на хулиганов, которые разгромили припаркованные автомобили возле одного из корпусов. Троица зачем-то снимала происходящее на камеру телефона. Молодые люди не стеснялись выбивать окна машин, а также разрисовывать их маркером. Писали они лозунг скинхедов.

Многие из пострадавших успешно удалили надписи, но все равно негодуют и хотят найти злоумышленников. Фото: vk.com/zhk_shuvalovskij

- Сегодня проснулась в 5 утра от глухих хлопков по машинам. Выглянув в окно, увидела 3-х пьяных подростков, которые шли по дороге между 1 и 2 парадной со стороны поля. Ни сфотографировать, ни шугануть не успела, т.к. сработала сигнализация у одной из машин, и они убежали, - рассказывает одна из местных жительниц в сообществе «ЖК «Шуваловский» Соседи» во «Вконтакте».

Пострадавшие подсчитывают убытки. Фото: vk.com/zhk_shuvalovskij

Жильцы собираются писать заявление в полицию. Хулиганы засветились на камерах видеонаблюдения. Судя по комментариям, некоторые люди даже знают, в какой парадной живут юные националисты.